Ilya Espino de Marotta será la primera mujer en administrar el Canal de Panamá

La ingeniera Ilya Espino de Marotta se convirtió este jueves en la nueva administradora del Canal de Panamá para el período 2026-2033. Será la primera vez que una mujer dirija la vía interoceánica.

El anuncio fue hecho por José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal, en nombre de la Junta Directiva del Canal de Panamá.

Icaza señaló que la Junta Directiva asumió la responsabilidad del nombramiento con responsabilidad y plena conciencia de la relevancia que tiene el canal para Panamá y el comercio mundial.

El administrador manifestó que la búsqueda de los profesionales panameños abarcó tanto el ámbito nacional como el internacional, conforme lo establece la ley orgánica del canal, destacando 100 perfiles.

La nueva administradora agradeció a Dios y la Junta Directiva por el voto de confianza y la oportunidad de seguir contribuyendo al país a través del Canal. Igualmente, agradeció a su familia, que ha sido su pilar en estos 40 años de servicio en esa institución.

Marotta se comprometió a seguir haciendo lo mejor para apoyar al país y a los clientes.

También agradeció a todas las personas que trabajan en el canal, pero sobre todo a los que laboraron con ella desde 1985, además de los que continúan ahí.

Dijo que seguirá ofreciendo lo que es a esa fuerza laboral de más de 4,500 colaboradores.

La ingeniera Marotta posee una licenciatura en Ingeniería Marina de la Universidad de Texas A&M y una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María la Antigua.

En septiembre de este año vence el periodo de Ricaurte “Catín” Vásquez, actual administrador del Canal de Panamá.