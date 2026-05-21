De Darién a Chiriquí: Obras públicas activarán el empleo a nivel nacional, anunció Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció durante su conferencia de prensa semanal que se avecinan miles de empleos a nivel nacional.

El mandatario aseguró ser plenamente consciente de la necesidad de plazas de trabajo que afecta a la mayoría de los panameños, por lo que su administración realizó unos ajustes en las finanzas.

Explicó Mulino que, tras un periodo destinado a realizar ajustes financieros, la reactivación del sector privado ya arrancó, lo que se está traduciendo en cifras positivas de contratación.

Durante el primer trimestre de este año, se concretaron 86,000 nuevos contratos en el sector privado, lo que representa un incremento de 17,000 más que el año anterior, indicó.

La puesta en marcha de 360 obras de infraestructura distribuidas de Darén hasta Chiriquí es el motor principal de la generación de empleos.

Entre los proyectos que están en marcha se encuentran la construcción de la carretera Panamá-Yaviza en Darién, el corredor de Playas en Panamá Oeste, la carretera del Caribe en la provincia de Colón, caminos de penetración en Chiriquí, la construcción de la carretera desde Loma Campana hasta Santiago de Veraguas y más de 50 puentes zarzos en áreas de difícil acceso.

Además, tienen más de 60 proyectos de "parcheo" (tapahuecos) en distintas calles del país.

Mulino hizo énfasis en el impacto social que tendrán estos proyectos en el interior del país, ya que generarán miles de puestos de trabajo directos e indirectos en las distintas regiones.

En ese sentido, el presidente hizo una petición formal a las empresas contratistas para que prioricen la contratación de personal residente en las áreas donde se desarrollan las obras, garantizando así que el beneficio económico llegue a las personas de estos lugares.