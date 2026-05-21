Mulino responde a Fernández por desacuerdo comercial: "Mi deber es proteger a los panameños"

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó con sorpresa a las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sobre el bloqueo comercial que mantienen ambas naciones.

Mulino dijo que este tema es importante para ambos países y que su deber es proteger a los productos panameños tras una década de bloqueos a empresas panameñas en territorio tico.

El mandatario reveló que el año pasado, a raíz de un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, le solicitó directamente no apelar el dictamen.

"Le dije que era imposible, que yo tengo que proteger a nuestro sector", afirmó Mulino; al mismo tiempo explicó que Panamá procedió con la apelación y se puso a disposición para negociar las carencias comerciales de ambos países, pero que esto nunca se concretó de manera amplia.

Agregó el presidente que Costa Rica es nuestro vecino, un país con el que siempre hemos tenido buenas relaciones. "Siempre he creído que la política exterior de los países se hace con discreción, moderación y respeto", puntualizó.

Por otra parte, el mandatario negó que se vaya a vender energía a Costa Rica, quien había hecho la petición en una reciente reunión entre el Ministro del Ministerio de Comercio, Julio Molto, y autoridades del Instituto de Energía. "Esa solicitud está siendo bien evaluada por el gobierno, pero por lo pronto no hay venta de energía", afirmó.

El mandatario concluyó diciendo que las relaciones internacionales se basan en la prudencia.