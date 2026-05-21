Meduca suspende clases en 28 escuelas de Bocas del Toro por fuertes lluvias y crecida de ríos

El Ministerio de Educación (Meduca) suspendió las clases hoy en 28 centros educativos de la provincia de Bocas del Toro debido a las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas y que han ocasionado la crecida de ríos y quebradas.

La directora regional del Meduca, Anaica Lescano, informó que la medida se adoptó siguiendo las recomendaciones del Sistema de Protección Civil (Sinaproc). El objetivo primordial de la suspensión es salvaguardar la vida y la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo ante el riesgo inminente que representan las condiciones climáticas actuales.

Entre las escuelas afectadas por las inundaciones y las crecidas de ríos se encuentran La Ballena, Siloe (en Los Caños Abajo), y Vicira, esta última ubicada en el área montañosa de Las Tablas, en el sector fronterizo. Asimismo, se reportaron afectaciones en la Escuela Básica General de Guabito, Santa Rosa, Bajo Sori y Solón, entre otras estructuras escolares.

Según el reporte oficial, los centros educativos que paralizaron sus labores académicas se localizan principalmente en el área del río Teribe, en la Comarca Naso y en el sector fronterizo de Guabito.

Lescano adelantó que, de persistir el mal tiempo en la zona, se anunciarán nuevas directrices a través de las plataformas y canales oficiales de la institución.

Finalmente, la regional hizo un llamado a los padres de familia, docentes y estudiantes que tomen las medidas de precaución para evitar cualquier situación que ponga en riesgo su vida.