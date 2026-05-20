¡Herrera desata la locura en San Luis con un jonrón de oro!

El receptor panameño Iván Herrera vivió una noche inolvidable el martes, al conectar un espectacular jonrón de tres carreras en la décima entrada para darle la victoria a los St. Louis Cardinals 9-6 sobre los Pittsburgh Pirates.

El estelar receptor istmeño hizo estallar de emoción el Busch Stadium al disparar su primer walk-off home run en las Grandes Ligas, desatando una enorme ovación de los aficionados presentes.

Sin duda, fue una jornada histórica para el poderoso bateador panameño, quien terminó el encuentro bateando de 5-1, con un cuadrangular decisivo de tres carreras y una anotada, convirtiéndose en el héroe de la victoria de San Luis.

El batazo definitivo llegó ante una curva de 86 millas por hora del lanzador Mason Montgomery, enviando la pelota fuera del parque y sellando el triunfo de los Cardenales.

“Definitivamente se siente mucho mejor conectar un batazo así cuando tienes a los muchachos en las bases. Solo traté de darlo todo y gracias a Dios salió”, expresó Herrera tras el partido.

Jornadas históricas

Herrera, quien conectó su quinto cuadrangular de la temporada, continúa sumando capítulos memorables en su todavía corta, pero impactante carrera en las Grandes Ligas, donde ha sido considerado una de las jóvenes promesas ofensivas de la organización de San Luis.

El receptor panameño ya había protagonizado otra noche histórica el pasado 2 de abril de 2025, cuando conectó tres jonrones y remolcó seis carreras en la victoria de los Cardenales 12-6 sobre los Los Angeles Angels.

Con aquella actuación, Herrera se convirtió en el primer receptor en la historia de San Luis en conectar tres cuadrangulares en un solo partido.

Además, entró en una selecta lista de peloteros panameños que han logrado la hazaña de disparar tres jonrones en un juego de Grandes Ligas, junto a Héctor López, Adolfo Phillips, Ben Oglivie y Carlos Lee.

Tras su destacada actuación del martes, Herrera dejó su promedio ofensivo en .263, producto de 46 imparables en 175 turnos al bate. Además, suma 26 carreras anotadas, cinco jonrones y 23 carreras empujadas.

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Nuevos retos defensivos

Herrera inició la temporada 2026 luego de someterse a una cirugía en el codo derecho a finales de 2025, situación que ha obligado a los Cardenales a manejar cuidadosamente su carga de trabajo defensivo.

Aunque su recuperación ha sido positiva, la organización continúa evaluando alternativas para mantener su bate en la alineación sin exigirlo en exceso detrás del plato.

En ese escenario, posiciones como el jardín izquierdo y la primera base aparecen como opciones viables para maximizar el impacto ofensivo del panameño, cuyo potencial como bateador élite sigue creciendo en las Grandes Ligas.