El Museo del Partido Comunista de China (PCCh) ofrece un relato de más de un siglo de historia, desde su fundación el 23 de julio de 1921 hasta la actualidad, ofreciendo una visión detallada de la evolución del partido.

Este recinto fue inaugurado oficialmente el 18 de junio de 1921 y abierto al público el 15 de julio del mismo año.

La exposición está organizada de manera cronológica y se divide en cuatro secciones, donde se exhiben más de 2,500 imágenes y más de 4,500 objetos valiosos.

La primera etapa detalla la fundación del Partido y la victoria de la Revolución de Nueva Democracia. La segunda sección concentra la creación de la República Popular China, así como la revolución y construcción socialistas.

En tanto, la tercera etapa está dedicada a la implementación de la reforma, apertura y desarrollo del socialismo, y la cuarta sección presenta el socialismo con características chinas hacia una nueva era y los esfuerzos por construir un país socialista modernizado.

Además, el museo cuenta con un innovador simulador 4D que presenta dos proyecciones que permiten a los visitantes realizar un recorrido por zonas emblemáticas de China, explorar debajo del mar e incluso viajar al espacio.

Ubicado en el distrito de Chaoyang de Beijing, el museo está abierto de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., permaneciendo cerrado todos los lunes.

La entrada es gratuita; sin embargo, se requiere una reserva previa para acceder al museo.