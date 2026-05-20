Cierran pista en aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por un socavón

El aeropuerto de LaGuardia, ubicado en el distrito de Queens, Nueva York, cerró de emergencia una de sus pistas principales este miércoles tras el hallazgo de un socavón en la estructura. El incidente ha desatado una ola de cancelaciones y retrasos masivos que afectan a miles de pasajeros.

De acuerdo con el comunicado emitido por la terminal aérea en su cuenta de X (antes Twitter), personal de la Autoridad Portuaria detectó el hundimiento cerca de la pista 4/22 durante una inspección de rutina.

"La pista se cerró de inmediato, y equipos de emergencia de construcción e ingeniería se encuentran en el lugar para determinar la causa y realizar las reparaciones necesarias de la forma más rápida y segura posible", informó la administración del aeropuerto.

Así mismo, LaGuardia advirtió a los viajeros que experimentarían a lo largo del día "retrasos y cancelaciones" en sus vuelos, debido también a las tormentas eléctricas que se esperaban en la ciudad esta tarde.

Según la plataforma Flightaware, los vuelos con destino a LaGuardia experimentan retrasos de una hora y diez minutos de media, mientras que los aviones que tienen previsto despegar del aeropuerto sufren retrasos de aproximadamente una hora y diecinueve minutos.

Además, se han cancelado 106 vuelos que salían hoy de LaGuardia y otros 119 que tenían como destino este aeropuerto neoyorquino.

El pasado marzo, este mismo aeropuerto fue escenario de un accidente en el que murieron dos pilotos al colisionar su avión en la pista con un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender una incidencia.