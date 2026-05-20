Familiares rechazan cuidar a 5 hermanos bajo la Senniaf

Cinco hermanos que se encuentran bajo la custodia protectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia continuarán en albergues institucionales. Esto luego de que sus propios familiares rechazaran reiteradamente la opción de asumir su cuidado, frustrando los esfuerzos de la Senniaf por reintegrar a los menores a un entorno familiar biológico.

Como parte del protocolo legal y social, la Senniaf realizó múltiples acercamientos y evaluaciones con el círculo familiar más cercanos de los niños y adolescentes. Entre las opciones se priorizó a la abuela de los menores, buscando una alternativa que les permitiera crecer fuera de las paredes de un centro de adopción o acogida.

Sin embargo, las respuestas obtenidas cerraron esa puerta: hasta la fecha, todos los familiares consultados manifestaron que no tienen el interés ni la disposición de hacerse cargo de los cinco hermanos.

Senniaf garantiza atención integral a los menores

Ante el rechazo del entorno familiar y la vulnerabilidad de los menores, la Senniaf comunicó que, de manera responsable, mantiene activo su protocolo de contingencia para asegurar el bienestar de los hermanos, velando en todo momento por su estabilidad física, emocional y social.

La institución detalló las acciones que se ejecutan de forma inmediata: Los menores permanecerán en un entorno seguro bajo la tutela del Estado.

Se les brindará asistencia psicológica, médica, alimentaria y acceso continuo a la educación.

Búsqueda de alternativas

Al agotarse la vía de la familia consanguínea, el equipo multidisciplinario de la Senniaf iniciará la evaluación de otras medidas legales de protección a largo plazo, como el programa de Familias Acogientes o los procesos de adopción, para evitar que los hermanos sean separados.

La entidad reiteró que su prioridad no es la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes, sino la restitución de su derecho a crecer en una familia que les brinde amor y cuidado.

La Senniaf seguirá agotando todas las alternativas legales y técnicas necesarias para asegurar que estos hermanos puedan desarrollarse en un entorno seguro, siempre en estricto apego al interés superior del niño.

El caso reabre el debate en el país sobre la responsabilidad familiar y los desafíos que enfrentan las instituciones públicas cuando el entorno primario de un menor decide romper los vínculos de crianza y protección de forma definitiva.

Por ello, las autoridades exhortan a la población a ejercer una paternidad responsable, recordando que la familia es siempre el primer eslabón de apoyo para los menores.

