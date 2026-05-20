Celular perdido revelaría antecedentes de violencia y fue clave para la imputación en el homicidio de la fiscal Ossa

Un juez de garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional por un término de seis meses para Orlando Cuesta, principal señalado por el asesinato de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Patricia Soledad Ossa.

La decisión se adoptó este miércoles durante una audiencia de solicitudes múltiples en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora. En el acto judicial, el fiscal Superior de Homicidio y Feminicidio, Jorge Ferguson, logró que el tribunal legalizara la aprehensión de Cuesta y diera por presentada la formulación de cargos por los presuntos delitos de feminicidio y robo agravado.

El misterio del celular desaparecido

Uno de los argumentos clave presentados por el Ministerio Público para sustentar la imputación por robo agravado fue la desaparición del teléfono celular de la víctima. Según la fiscalía, el dispositivo móvil es una pieza de convicción fundamental que aún no ha sido localizada.

"La víctima se estaba comunicando con sus familiares previo al evento. El aparato representaría un elemento de prueba fundamental, dado que esas comunicaciones preservarían algunos de los antecedentes de violencia presentados ante el tribunal", explicó el fiscal Ferguson al salir de la audiencia.

Las investigaciones preliminares revelan que el crimen ocurrió cuando la funcionaria se dirigió a buscar a la hija que tenía en común con el hoy imputado. En ese momento, la fiscal recibió un disparo de arma de fuego, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital San Miguel Arcángel, donde posteriormente se dictaminó su fallecimiento.

Fiscalía desmiente versiones de "forcejeo" en redes sociales

El fiscal Ferguson aprovechó para aclarar y desmentir las versiones que circulan en las redes sociales, las cuales sugerían que el disparo se detonó en medio de una disputa física.

El Ministerio Público fue tajante al señalar que los elementos científicos recabados desmoronan esa hipótesis, ya que el el peritaje vehicular y el análisis de la la herida sufrida por la fiscal Ossa descarta un forcejeo.

"Se pudo establecer que no se trata de un forcejeo, sino que fue una agresión de manera directa hacia la víctima", sentenció el fiscal.

Con la aplicación de la detención provisional, el Ministerio Público dispondrá de un periodo de seis meses para concluir con las investigaciones de este caso que mantiene conmocionada a la opinión pública y a la institución judicial.