Festival Experimental de Teatro culminará el próximo 31 de mayo

Desde hoy al 31 de mayo de 2026, diversos espacios culturales y teatros de la ciudad se convertirán en escenarios de encuentro para la creatividad, la experimentación y el talento escénico con la realización del Festival Experimental de Teatro (FEXT), de monólogos y bipersonales, una iniciativa que busca fortalecer la actividad teatral nacional mediante la presentación de propuestas innovadoras, procesos de formación, investigación y espacios de intercambio artístico dirigidos a creadores y público en general.

El festival tiene como objetivo fomentar la formación, la investigación, la participación y la presentación de obras de teatro unipersonales y bipersonales, incentivando el estudio, crecimiento y desarrollo de la actividad teatral con el propósito de favorecer la divulgación nacional e internacional del teatro.

Para la selección de los artistas, grupos o compañías participantes se valoraron propuestas inéditas o estrenadas que cumplieran con diversos requisitos, entre ellos la calidad del espectáculo teatral con un máximo de dos actores, una duración mínima de veinte (20) minutos y la posibilidad de adaptarse a espacios escénicos alternativos, íntimos, públicos o convencionales.

Asimismo, se dio especial importancia a aquellas obras que promovieran la reflexión social desde el espectador mediante temáticas relacionadas con igualdad de género, inclusión de personas con discapacidad, afrodescendientes y pueblos originarios, tanto en su contenido como en la conformación artística, técnica o administrativa.

El comité de selección, integrado por tres especialistas del teatro panameño designados por la organización del festival, escogió las siguientes propuestas:

- Entre vacíos y telarañas, de Mariela Aragón Chiari — sábado 23 de mayo, Teatro Guild de Ancón, 7:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

- Viejo mar, de Jaime Newball — domingo 24 de mayo, Espacio Cultural San Lorenzo, 7:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

• Mujer derecho, de William Castro — lunes 25 de mayo, Teatro Estrellas, 8:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

• Hablemos de lo que no hemos vivido, de Sandy Correa — martes 26 de mayo, Mi-Teatro, 7:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

• ¿En qué lío me metí?, de Jeidis Soto — miércoles 27 y jueves 28 de mayo, Telón Teatro Studio, 8:00 p. m.

• Insomnio asistido, de Jessica Vázquez — jueves 28 de mayo, Mi-Teatro, 8:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

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• Zaratustra, de Ariadne Betancourt — viernes 29 de mayo, Mi-Teatro, 8:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

• Memoria prohibida, de Omar Herrera — sábado 30 de mayo, Auditorio Roque Cordero de la Ciudad de las Artes, 7:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

• El banquete de los desaciertos, de Roy Williams — sábado 30 de mayo, Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes, 8:00 p. m.

El costo del boleto para cada una de las presentaciones no excederá los cinco balboas (B/.5.00).

Además de los conversatorios, algunos artistas y compañías seleccionadas desarrollarán talleres abiertos al público durante el festival:

• Clínica de Teatro, por Jeidis Soto — 20 de mayo, Universidad del Istmo, de 12:30 p. m. a 2:30 p. m.

• La escena aumentada: Taller de creación escénica con herramientas de inteligencia artificial, por Roy Williams — 23 de mayo, Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes, 2:00 p. m.

Los talleres serán de entrada libre hasta completar aforo y las personas interesadas podrán inscribirse directamente con los facilitadores.

Como incentivo adicional, el FEXT incorporará este año una función especial para la obra con mayor proyección, que será presentada posteriormente en al menos un punto estratégico de la República de Panamá. La selección se realizará tomando en cuenta la votación del público (50%), la valoración del jurado (10%), el voto de la organización (20%) y el voto de los participantes del festival (20%).

Para mayor información seguir las redes sociales del Ministerio de Cultura para conocer horarios, fechas y detalles de las actividades que formarán parte de esta edición del Festival Experimental de Teatro.