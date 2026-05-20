Viva Nengre celebra la identidad afro en Panamá

El Festival Viva Nengre irrumpe en la escena cultural panameña con el propósito de conmemorar la resistencia, la resiliencia y la riqueza de las comunidades afrodescendientes. La iniciativa nace como un espacio inclusivo e intercultural que busca integrar y visibilizar las diversas corrientes afro presentes en el país.

La propuesta reúne expresiones que abarcan desde el legado ancestral del congo y las tradiciones cimarronas hasta las manifestaciones urbanas contemporáneas y las influencias de la diáspora. Su objetivo es promover un diálogo entre las raíces históricas y las nuevas formas de creación artística.

Más allá de consolidarse como una celebración temporal, el festival proyecta una visión de largo alcance orientada a convertirse en un motor de desarrollo cultural con proyección nacional e internacional. La iniciativa apuesta por fortalecer la conexión entre el patrimonio histórico y la transformación artística impulsada por las nuevas generaciones.

La organización del festival reúne a importantes actores vinculados a la gestión y producción cultural en Panamá. Entre ellos se encuentra Afrodisíaco, agrupación reconocida por su trabajo de rescate y evolución del tambor de origen afro y ganadora de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2016.

También participa AtrapandoSueños, plataforma liderada por la gestora cultural panameña Yahaira Osiris, cuyo trabajo está enfocado en impulsar la visibilidad de mujeres y disidencias en la música desde Panamá hacia Latinoamérica.

A esta iniciativa se suman Kandall, nombre artístico de Alex Montes, junto a Myna The Fresh Culture, representantes de nuevas expresiones afro urbanas del país. Los impulsores del proyecto buscan abrir y reclamar espacios de visibilización de la cultura afro no solo durante el mes de la afro-panameñidad, sino durante todo el año.

El Festival Viva Nengre cuenta además con el respaldo estratégico del Centro Cultural de España - Casa del Soldado, institución que ha acompañado el proyecto desde su etapa de concepción y desarrollo.

La programación se desarrollará durante el mes de mayo y contempla actividades enfocadas en la memoria, la formación y la música. El jueves 28 de mayo se realizará la proyección gratuita del documental “Raíz y voz: Archivos Zárate-Arosemena” en el Centro Cultural de España - Casa del Soldado, una producción que rescata parte de la memoria sonora e histórica de Panamá.

El cierre musical del festival se llevará a cabo el viernes 29 de mayo a partir de las 7:00 p.m. en el Teatro Amador. El cartel artístico incluye presentaciones de Afrodisíaco, Kandall y Kaomi, además de un DJ Set a cargo de Transeúnte. La experiencia incorporará también gastronomía afro, moda identitaria y una muestra de artesanías locales.

Las actividades concluirán el sábado 30 de mayo con el espacio formativo “Tambor, Memoria y Liderazgo: Cultura Afropanameña en Clave Social”, programado para las 2:00 p.m. en el Centro Cultural de España - Casa del Soldado, seguido de una Rueda de Tambores a las 5:00 p.m. Las entradas para el concierto de clausura ya están disponibles en Passline a un costo de B/.15.00.

