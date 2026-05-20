Operativo contra morosos en los corredores deja autos en grúa y miles de dólares en multas

Los conductores morosos y quienes intentan aplicar el "juega vivo" en las autopistas de la capital recibieron un golpe de realidad este jueves. En una acción conjunta, la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) desplegaron un fuerte operativo sorpresa en puntos estratégicos de los corredores para sancionar a los usuarios que circulan sin saldo, sin el sticker de Panapass o con placas ocultas.

Desde las primeras horas de la mañana, inspectores y unidades policiales se apostaron en varias garitas de peaje. La medida tomó por sorpresa a decenas de automovilistas que pretendían pasar gratis y que terminaron retenidos a un costado de la vía para rendir cuentas ante las autoridades.

El Corredor Norte lidera la morosidad

Lenin Flores, director de Operaciones de ENA Panamá, detalló que este despliegue corresponde al octavo operativo masivo de lo que va del año.

Flores enfatizó que el objetivo principal no es la persecución, sino concienciar a la ciudadanía sobre la corresponsabilidad en el mantenimiento de las vías rápidas.

"Los corredores no son gratis y quienes están morosos no pueden utilizarlos", advirtió Flores de manera tajante.

De acuerdo con los datos oficiales, la deuda de los usuarios en los corredores asciende a 15 millones de dólares, siendo el Corredor Norte la red vial que registra el mayor índice de morosidad. Para facilitar la regularización de los conductores retenidos, la institución habilitó un puesto móvil en el sitio donde se podían realizar arreglos de pago y verificar el estado de las cuentas Panapass de forma inmediata.