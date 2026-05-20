Montalvo: Primero las armas, después hablamos de televisores y visitas familiares

Hasta que los privados de libertad no digan lo que Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, quiere escuchar sobre las armas escondidas dentro de los diferentes penales y cómo las consiguieron, el tema de conversación no será sobre televisores para ver los partidos del Mundial 2026 ni la restitución de las visitas familiares.

"Hasta que ellos (los presos) no entreguen lo que saben que tienen que entregar, que es cualquier tipo de arma que esté sobrando ahí adentro. Cuando ellos me entreguen las armas que puedan tener, porque todos saben dónde están; cuando ellos digan cómo las consiguieron, entonces claro, ahí se les va a escuchar. Pero la conversación no va a ser ni por televisor ni porque quieren la visita familiar. Eso no va a pasar", expresó Montalvo en Radio Panamá.

Al ser cuestionada sobre si todavía hay armas dentro de las cárceles, la ministra explicó que, si bien "todos los días tienen revisión", el problema radica en que a los presos reciben objetos a través de drones, muchos de los cuales son interceptados, y reconoció que ese es un problema por resolver.

"Las mandan desarmadas. Por ejemplo, hay armas que vienen desarmadas, creo que les llaman pellets y las Glock, que ellos van armando por piezas: hoy le mandaron una, mañana otra y así van entrando", explicó.

Como solución para los drones que sobrevuelan las cárceles, Montalvo considera tumbar todas las señales, pero "entonces la gente que está en el área, que en su mayoría son invasores, va a protestar porque los dejaron sin señal (de telefonía celular e internet)", lamentó la ministra.

La reacción de Montalvo sobre los televisores se da luego de que la defensora del pueblo, Ángela Russo, opinó a favor de que se les permitiera a los privados de libertad ver los partidos del Mundial 2026.

"Sé que ella (Russo) siempre ha estado muy enfocada en materia de derechos humanos y ha hecho un trabajo excepcional", expresó Montalvo, quien justificó a la defensora del pueblo asegurando que el tema de los televisores "quizás fue una petición que le hicieron, porque ellos piden de todo".

Sobre las donaciones de televisores que había propuesto el expresidente Ricardo Martinelli, Montalvo señaló que "hay muchas otras cosas que se necesitan en las cárceles, como equipos para la recolección de agua".

Visitas seguirán suspendidas

Montalvo justificó la suspensión de las visitas debido al hecho violento que le costó la vida a un privado de libertad en La Joya y subrayó que en este momento ellos se encuentran bajo una situación de castigo hasta que aquí volvamos a la cordura y que se entienda que no se puede estar desafiando al sistema".

De acuerdo con la ministra, ella no va a exponer a ningún familiar de ningún privado de libertad, ya que tiene suficiente con los funcionarios que trabajan allí.

Además, reconoció que los presos "están molestos por la suspensión de las visitas" y adelantó que la medida se va a mantener hasta tanto entiendan que el error es de ellos por lo que sucedió en La Joya.