Panamá inaugura el Festival Centroamérica Cuenta 2026

Panamá inauguró oficialmente el Festival Centroamérica Cuenta 2026, consolidándose desde el martes como un espacio de encuentro para el pensamiento, la literatura y la creación artística en Iberoamérica. El evento, nacido en la región, se ha convertido en una plataforma cultural de referencia para Centroamérica, el Caribe y España.

El festival regresa al país por segunda ocasión, luego de una primera edición celebrada en 2024 que reunió a más de 1,200 asistentes en actividades desarrolladas en sedes del Casco Viejo, universidades y librerías. La iniciativa busca crear espacios donde las ideas y las palabras puedan intercambiarse y fortalecer vínculos entre distintas comunidades.

Centroamérica Cuenta es organizado junto al Ministerio de Cultura de Panamá, institución que comparte con el festival el propósito de impulsar al país como un destino estratégico para el desarrollo cultural y artístico en la región.

Durante el acto inaugural, la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, destacó la relevancia que tiene para el país volver a albergar este encuentro. “Recibir nuevamente este importante encuentro cultural representa para nuestro país una enorme satisfacción y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Nos llena de orgullo que Panamá vuelva a convertirse en sede del festival literario y cultural más importante de la región centroamericana y uno de los encuentros más destacados de Iberoamérica”, expresó.

La edición 2026 reúne a más de 100 representantes de la literatura, el cine, el periodismo, la música y otras expresiones artísticas provenientes de 20 países. Durante seis días, entre el 18 y el 23 de mayo, el programa contempla más de 80 actividades, entre conversaciones, lecturas, talleres, proyecciones de cine y encuentros enfocados en temas de actualidad.

El presidente del festival, Sergio Ramírez, resaltó la importancia del intercambio libre de ideas dentro de este espacio cultural. “En un festival literario como Centroamérica Cuenta, el diálogo libre es esencial. El diálogo sobre la literatura como medio de creación y de comunicación, y sobre todo lo que tiene que ver con ella, porque nada le es ajeno”, manifestó.

Durante la inauguración también se entregó el XIV Premio Centroamericano de Cuento Carátula 2026 al escritor guatemalteco Gyan Zetina por su obra “Nacidos con la marca de la Bestia”. El jurado destacó el tratamiento narrativo y el abordaje de la migración como un tema estrechamente vinculado a la realidad regional.

El premio, creado en 2012 para impulsar el cuento en Centroamérica y reconocer nuevas voces literarias, incluye una dotación de mil dólares y una residencia de un mes en Monterrey, Nuevo León, como invitado de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Previo a la ceremonia inaugural, la Ciudad de las Artes acogió diversas actividades que incluyeron la presentación del monólogo “La pistola de mi padre”, del escritor peruano Santiago Roncagliolo. Asimismo, chefs de Panamá y Guatemala sostuvieron una conversación sobre cómo la gastronomía cuenta historias culturales y abre nuevas posibilidades en un contexto globalizado.

La programación continuará durante los próximos días con espacios dedicados a temas como literatura, memoria, democracia, derechos humanos, cine, música y deporte. También incluirá un ciclo de cine en Ciudad de Panamá y Colón, además de talleres sobre periodismo digital, narrativa audiovisual, diseño editorial, redes sociales y procesos creativos.

