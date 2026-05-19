'John Wick', el hombre asesinado en pleno tranque de El Dorado, era sicario

La Policía Nacional informó este martes que el sujeto asesinado esta tarde, en la Tumba Muerto, estaba bajo investigación por tener vínculos con estructuras de criminalidad organizada y operar como sicario al servicio de estos grupos delictivos.

El hombre, apodado John Wick, fue atacado a tiros por dos sicarios que se transportaban en moto cerca de la intersección de El Dorado.

Según los primeros reportes policiales, los sicarios venían siguiendo al conductor de un vehículo sedán. Aprovechando el congestionamiento típico de esa hora, los sicarios abrieron fuego sin darle oportunidad de escapar.

El ataque provocó pánico entre conductores y personas que estaban en los comercios del sector. Algunos incluso relataron en redes sociales que pensaron que se trataba de una guerra entre bandas por la cantidad de disparos que sonaron en pocos segundos.

La víctima fue trasladada de urgencia hacia el Hospital San Miguel Arcángel, pero llegó sin signos vitales.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el hombre abatido supuestamente mantenía vínculos con el grupo criminal conocido como la Mafia Filipina de Santa María, una organización que ha sido mencionada en varias investigaciones de las autoridades.

Informes de inteligencia revelan que el sicario ya había sobrevivido a otros ataques armados ocurridos en los años 2023, 2024 y enero de 2026, por lo que este sería el cuarto atentado registrado en su contra.

La Policía Nacional mantiene fuertes operativos en diversos puntos de la capital para dar con la captura inmediata de los responsables del hecho.

En estos despliegues participan activamente unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) y la Dirección Nacional Antidrogas, quienes trabajan en la recolección de indicios y evidencias que permitan ubicar y capturar a los autores de este delito.

