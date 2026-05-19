Plaza Amador y Alianza, listos para la gran final del Torneo Clausura 2026

Listos y preparados con una sola meta que es alzar la copa del Torneo Clausura 2026 de la LPF. Así se mostraron Alianza y Plaza Amador, previo al partido de la gran final que será este sábado en el estadio Rommel Fernández.

El técnico de Plaza Amador, Mario ‘Cholito’ Méndez, llega con cinco finales seguidas, no cree en favoritismo y sostiene que a los rivales “hay que respetarlos”. Espera que sus dirigidos puedan cumplir en el terreno de juego las estrategias planteadas.

Alianza y Plaza Amador vuelven a enfrentarse en una final, luego que en el torneo pasado el “Equipo del Pueblo”, ganó 2-0.

“Cholito” Méndez espera un juego muy diferente, “está final es más pareja a la anterior”, reiteró.

De igual manera, mira como un reto, poder igualar a Richard Parra y Franklin Narváez, como los únicos técnicos en ganar el tricampeonato.

Por su parte, Alianza llega con hambre, deseo de competir y de alzar su segunda estrella en la LPF, de la mano de Jair Palacios.

El colombiano Palacios fue claro, espera que su equipo pueda mantener el arco en cero al momento de defenderse y aprovechar a la ofensiva las oportunidades que tenga, concretarlas.

Alianza está enfocado, más maduro, con más minutos y volumen de juego que en la final anterior, dijo el colombiano, quien dejó claro que los “Verdes” saldrán a “competir”.

Palacios busca la segunda estrella con el equipo aliancista.