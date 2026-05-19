Y Martinelli anuncia donación de televisores a centros penitenciarios por el Mundial

El expresidente Ricardo Martinelli anunció la donación de tres televisores a distintos centros penitenciarios de Panamá. El objetivo, según el exmandatario, es permitir que las personas privadas de libertad puedan apoyar los partidos de la selección nacional durante el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio surge tras las recientes declaraciones de la defensora del Pueblo, Angela Russo, quien abogó para que la población penitenciara pueda ver los partidos del Mundial de Fútbol y recordó que la privación de libertad no anula el resto de los derechos humanos de los internos. Martinelli felicitó a Russo por sus inspecciones a las cárceles y empatizó con la situación de la población penitenciaria.

“Yo estuve preso y sé lo que sufren esos muchachos allá adentro. Independientemente de lo que hayan hecho, también merecen tener la oportunidad de ver a Panamá”, expresó el expresidente.

Con esta propuesta sobre la mesa, la decisión final recae en las autoridades del Sistema Penitenciario, quienes deberán autorizar o rechazar el ingreso de los equipos para que los internos se sumen a la fiebre del Mundial.

