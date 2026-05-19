Defensora del Pueblo aboga para que los privados de libertad puedan ver el Mundial 2026

A la pregunta puntual de si es un derecho humano ver el Mundial de Fútbol, la defensora del Pueblo, Ángela Russo, fue tajante en su respuesta: "Por supuesto".

"En mi opinión, y debe ser la opinión de todas las personas que integran nuestra sociedad, el hecho de estar privado de libertad no me priva a mí de los demás derechos", agregó la defensora.

Russo recordó que, aunque una persona haya perdido su libertad, sigue teniendo derecho a la salud, a la educación e incluso a la recreación, y argumentó que "la recreación es súper importante para todos y cada uno de nosotros, a todas nuestras edades. Ustedes lo saben, necesitamos recreación", expresó.

De acuerdo con la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, se trata de un "momento histórico en el que a toda la población del mundo le interesa el Mundial de Fútbol, incluso a los privados y privadas de libertad".

Adelantó que "por supuesto" le iba a enviar una nota a la ministra de Gobierno (Dinoska Montalvo) para que se permita ver el torneo en el que participará Panamá y que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Además, Russo dijo que los privados de libertad le transmitieron que, al haber sido mudados de pabellón, se les retiró el televisor.

"(Los privados de libertad) están aprensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver", insistió.

