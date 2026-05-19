Unachi explica el impago de préstamos y compromisos de su personal

Los problemas económicos en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) alcanzan ahora al personal docente y administrativo, luego de que la institución confirmara que no ha podido efectuar los pagos a los acreedores de sus trabajadores.

Según la Unachi, este contratiempo se debe a que el Gobierno Central no ha realizado el desembolso correspondiente al mes de mayo.

La reacción de esa institución se da luego agrupaciones de docentes y colaboradores de esa universidad denunciaron haber recibido el descuento de sus deudas, pero las mismas no fueron depositadas ante sus acreedores.

A través de un comunicado, la universidad aseguró haber "realizado oportunamente el procesamiento de planilla y las deducciones correspondientes a salarios, cuotas del Seguro Social y demás compromisos financieros de los funcionarios, tales como préstamos, hipotecas, ahorros, SIACAP, pensiones y embargos".

La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriqui (APUNACHI) mostró su "profunda preocupación y enérgico rechazo ante la grave crisis presupuestaria y de gestión administrativa" que atraviesa esa institución. pic.twitter.com/r6Ac5r9hgm May 19, 2026

Sin embargo, explicaron que la Cuenta Única del Tesoro solo transfirió el monto correspondiente al salario neto de los colaboradores. Por esta razón, la institución no dispone de los fondos necesarios para transferir los pagos a las entidades financieras y de pensiones.

Finalmente, la administración de la Unachi indicó que ya realiza las gestiones ante las instancias correspondientes para agilizar la transferencia de los recursos pendientes y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas.