Mario 'Cholito' Méndez, técnico del Plaza Amador, tras la marca de Richard Parra y Franklin Narváez

Mario "Cholito" Méndez tiene el récord de clasificar a cinco finales consecutivas en la categoría de lujo del fútbol panameño con un mismo equipo. Pero, también tiene la oportunidad de igualar al colombiano Richard Parra y Franklin Narváez, como los únicos técnicos en ganar tres títulos seguidos en la máxima categoría del fútbol panameño.

Tres títulos consecutivos (tricampeonato) que podría obtener el técnico placino, Mario "Cholito" Méndez, de salir airoso el sábado contra Alianza FC en la final del Clausura 2026.

El colombiano Parra tuvo una época dorada con Árabe Unido, ganó seis títulos con los colonenses y otro más con el desaparecido Chorrillo FC, para totalizar siete copas.

De esos campeonatos, Richard Parra, fue tricampeón al coronar con el "Expreso Azul" de Colón en el Apertura 2001, Clausura 2001 y también en el Clausura 2002.

Mientras que Narváez al frente del CAI, ganó cuatro títulos en la máxima categoría del fútbol panameño (LPF), tres de ellos de forma consecutiva que fueron: Clausura 2022, Apertura 2023 y Clausura 2023.

Actualmente junto a Plaza Amador, Mario "Cholito" Méndez es el bicampeón del fútbol panameño, al coronarse en el Apertura y Clausura 2025.

El técnico placino ha dejado claro que va por el Clausura 2026, lo que sería el "tricampeonato" e igualaría de esa manera Richard Parra y Franklin Narváez.

Plaza Amador en el arranque del actual Clausura 2026 no arrancó de la mejor manera. Pero, Méndez pidió paciencia, debido a que el equipo sintió la salida de algunas de sus figuras que firmaron con clubes del exterior.

También que la mezcla de algunos jugadores jóvenes con los veteranos, dio equilibrio en el juego del "Equipo del Pueblo" y el resultado fue clasificar a otra final.

El mismo técnico Mario "Cholito" Méndez dijo que suena fácil llegar a cinco finales, pero realmente no lo es y reiteró que apunta al tricampeonato.