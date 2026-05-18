Defensores

La dueña de la U de Tierras Altas tiene varios defensores que insisten en que deben respetar su elección, se les olvida los escándalos que la rodean. Alguna tajadita les toca.

¡Cuidado!

Mano dura tienen que poner las autoridades luego del video que circula en redes donde se ve a unos individuos golpear a un cocodrillo. Luego se andan quejando.

Idea

Creo que muchos saltarían de un pie si se hace realidad la idea que lanzó al aire el "Chacalde" de que una compañía de cruceros construya su parque acuático en Panamá. Nada es imposible.

No les gustó

Me cuenta un vidajena que el domingo pasado, en la presentación del colectivo que hace un llamado a la unidad, más de uno tenía cara porque cuando aparecieron con la comida no fue del agrado de muchos, ellos querían era comida de casa, arroz con poroto y carne, pero le dieron comida rápida. Para gusto los colores.

Fuerte

Y hablando del dirigente del partido recién nacido, me cuenta un sapo que esta es una acción ganar-ganar, porque al final si pierde las próximas elecciones no será nada despreciable el subsidio electoral.

¿Será?

Dice un político con nombre de una de las Esclusas que no abandonará el PiaRDi por irse al nuevo partido de su amigo. ¿Será que estará esperando alguna encuesta para decidir dar el brinco? Ya veremos eso.