Pep Guardiola se va del Manchester City y llega Enzo Maresca

Pep Guardiola se va del Manchester City. Pese a que en el club mantienen que aún le queda un año de contrato, medios británicos apuntan a que esta será la última semana del español como técnico de los 'Sky Blues'.

De acuerdo con la prensa internacional, el elegido para tomar las riendas del City es el italiano Enzo Maresca, quien ya tendría todo acordado con el cuadro ciudadano para sellar su regreso a la institución.

Su próximo destino es una incógnita, aunque en varias ocasiones ha dejado caer que no entrenará más a nivel de clubes y que su meta es dirigir a una selección nacional. Tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los banquillos de varias de las mejores selecciones del mundo quedarán disponibles.

Tras diez años en el cargo y con todos los títulos posibles en su palmarés, el de Santpedor anunciará en los próximos días su marcha del Manchester City. Se espera que reciba una despedida con honores en el último encuentro de la Premier League, que los mancunianos disputarán este domingo en el Etihad Stadium contra el Aston Villa.

Aunque Guardiola tiene contrato vigente tras la renovación que firmó el año pasado, durante toda la temporada diversas fuentes de la industria han indicado que esta sería su última campaña al frente del equipo.

El técnico catalán llegó en 2016, tras tres años en el Bayern de Múnich. En Mánchester no solo se ha convertido en el estratega más exitoso de la historia del club, sino que también ha cimentado su estatus como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos.

En el City ha ganado seis títulos de Premier League, una Champions League y una decena de copas nacionales, además de una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En su década en el banquillo ciudadano, solo se ha quedado en blanco en dos temporadas.

Por su parte, Enzo Maresca empezó la temporada llevando al Chelsea a ganar el Mundial de Clubes que se jugó en Estados Unidos, pero los malos resultados provocaron su salida anticipada de Stamford Bridge, por lo que el City supone un nuevo desafío en su carrera.