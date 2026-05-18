Pumas, de 'Coco' Carrasquilla, jugará ante Cruz Azul la final en México

Los Pumas UNAM, donde juega el panameño Adalberto "Coco" Carrasquilla, derrotaron el este domingo por 1-0 al Pachuca para convertirse en el segundo clasificado a la final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, en la que disputarán el título contra el Cruz Azul.

Jordan Carrillo anotó por los universitarios, que sacaron provecho de la timidez de unos Tuzos negados a ofender y empataron 1-1 la serie de semifinales, resultado que les dio el pase a la disputa del cetro por haber terminado mejor que Pachuca en la fase regular.

Después de perder 1-0 el partido de ida, los Pumas del entrenador Efraín Juárez fueron mejores en una primera mitad en la que los Tuzos se mantuvieron ordenados atrás, negados a ofender.

El paraguayo Robert Morales, mejor goleador de los Pumas en el campeonato, desperdició dos oportunidades de darle ventaja a su equipo. En el minuto 11 remató de cabeza al travesaño y en el 18 disparo por fuera al quedar frente al arco con el guardameta Carlos Moreno movido.

Pachuca creó poco peligro en la primera mitad, en la que su jugada de gol más clara fue un remate del brasileño Kenedy.

En la segunda parte, ante un equipo que renunció a atacar a pesar de tener una delantera poderosa, los Pumas se fueron con todo por el gol necesitado para acceder en la final; crearon peligro, mas carecieron de contundencia.

En el 56, el cuadro de casa cosechó frutos con el gol de Carrillo, quien en un tiro libre puso el balón en la red con un golpe de pierna derecha, con colaboración del portero Moreno.

Eliminado si no anotaba, entonces sí el argentino Esteban Solari, entrenador de Pachuca, dejó de ser tímido y adelantó líneas, con la consigna de matar o morir.

En el 74, Solari envió a la cancha al venezolano Salomón Rondón en busca del gol de la victoria.

Pumas se echó atrás en una apuesta a detener al rival y en el 83 estuvo cerca de recibir un gol; sin embargo, Enner Valencia remató por fuera con todo a su favor.

Rondón, que llevaba minutos en espera de un balón en el área, aceptó en el 90+2 un servicio exacto de Kenedy. Era el gol del pase a la final, pero el venezolano remató por fuera para sellar la eliminación de su equipo.

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En la final, los Pumas enfrentarán al Cruz Azul, que este sábado derrotó por 1-2 a las Chivas de Guadalajara, con un gol decisivo del argentino Agustín Palavecino, con el cual los celestes ganaron la serie por 4-3.