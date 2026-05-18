Pescadores exigen recursos para hallar a capitán que naufragó

Marinos y capitanes de embarcaciones pesqueras que laboran para la empresa Promarina, S.A. decidieron suspender por 48 horas, a partir de este lunes, las labores de pesca. Con esta medida, los pescadores buscan presionar a la empresa para que asigne más recursos a la búsqueda de Gaspar "Pollo" Ponce, capitán de la embarcación Anchoveta II, que el pasado viernes naufragó frente a la costa de Puerto Caimito.

La decisión de no salir a pescar y utilizar los barcos para labores de búsqueda se tomó en medio de intensas discusiones y reclamos por parte de la familia de "Pollo" Ponce a miembros del Sindicato de Marinos y Capitanes de Embarcaciones.

En medio de la discusión, el presidente del sindicato, Joel Córdoba, reveló que la motonave Anchoveta II tenía reportes del maquinista y del sindicato que detallan la necesidad de dar mantenimiento a los equipos, lo cual se había previsto realizar el pasado sábado. Los trabajos consistían en dar mantenimiento a la "bomba de achique", un equipo que, de fallar, provocaría que la embarcación se hundiera, dijo Córdoba.

Aseguró además que las embarcaciones no están recibiendo el debido mantenimiento con base en los reportes de los maquinistas. Esta situación ya ha sido reportada por el sindicato a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La postura de la empresa

Por su parte, el gerente de Promarina, S.A., Tomás Villa, aseguró que todas las embarcaciones cumplen con todas las normativas que exige la ley. En el astillero de la empresa, las motonaves entran una vez al año para recibir mantenimiento, además de llevar a cabo trabajos preventivos. Agregó que dos helicópteros realizaron recorridos desde el interior del país hacia la capital y viceversa, sumando seis embarcaciones en total.

Protestas por combustible

Familiares del marino aseguraron que la empresa dejó de proveer de combustible a las lanchas que recorren diversas áreas intentando ubicar el cuerpo del capitán de la motonave. Leidis Cedeño, hija del capitán, dijo que familiares y amigos están colaborando para comprar gasolina y abastecer a las lanchas.

La decisión de la empresa provocó que pescadores y familiares del marino desaparecido realizaran un piquete frente a las oficinas de Promarina, S.A., exigiendo una reunión con el gerente de la empresa, Tomás Villa. Tras varios minutos de protesta, ambas partes sostuvieron una reunión en la que se llegó a un acuerdo para el suministro de combustible a las embarcaciones.