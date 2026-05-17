Encuesta de Ipsos: Predomina pesimismo sobre rumbo del país

Tres cuartas partes de la población considera que el país no va en la dirección correcta, de acuerdo con una encuesta elaborada por la empresa Ipsos para Grupo Epasa.

De acuerdo con la encuestadora, lo que se refleja es un malestar generalizado en la población, ya que no existen diferencias significativas de las respuestas brindadas por género, edad o nivel de ingreso.

Y al ser interrogados sobre la situación económica, 33% de los entrevistados la percibe muy débil contra solo un 5% que la ve muy fuerte.

En este renglón, existe un 35% de los encuestados que catalogan que la situación económica del país está igual.

Según Ipsos, la percepción general sobre la economía refleja un marcado pesimismo.

Y es que al ser consultado sobre su situación financiera personal, 24% la considera muy débil, mientras que 17% la percibe como débil.

En un punto intermedio o moderado, se encuentra un 47%, lo que contrasta con solo un 12% que visualiza su situación financiera como fuerte o muy fuerte.'

75

personas de cada 100 consideran que el país va en una dirección incorrecta. 41

personas, de cada 100, admitió que su situación financiera es débil o muy débil.

Conforme aumenta la edad del público interrogado, la sensación de que la economía del país está débil es más grande.

En cuanto a la situación financiera personal, el pesimismo es mayor en mujeres (43%) que en hombres (38%).

Ficha técnica

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La encuesta de Ipsos fue realizada del 17 de abril al 2 de mayo, a 1,200 personas mayores de 18 años.

El nivel de confianza se situó en 95%, con un error muestral de más o menos 2.81%.

Se consultó a habitantes de todo el país, con excepción de Darién y las comarcas indígenas. La mayoría fue en áreas urbanas (71%), en tanto que 29% fue en áreas rurales.

De los entrevistados, 84% tenía más de 25 años, mientras que 16% estaba entre 18 y 24 años.

En cuanto a ingreso familiar, 49% devenga menos de 800 dólares mensuales, 37% recibe entre 800 y 2,499 dólares y el restante 14% por encima de esa cifra.