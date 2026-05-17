El expresidente Martín Torrijos Espino anunció la creación de una nueva fuerza política "Unidos para la Nueva Era (UNE)", con el que pretende regresar al poder en 2029.

Torrijos gobernó entre 2004 y 2009 con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), fundado por el régimen militar que lideró su padre, Omar Torrijos Herrera, en 1979.

En 2024 decide salirse de este colectivo, bajo el argumento de que se había alejado del pensamiento Torrijista, y decide postularse para las elecciones de ese año por el Partido Popular, adversario del régimen militar, pero con el que gobernó el país cuando fue mandatario.

Torrijos llegó tercero en los comicios de hace dos años, por detrás del hoy presidente José Raúl Mulino y de Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (Moca).

De los candidatos torrijistas fue el más votado, seguido de la independiente Zulay Rodríguez y José Gabriel Carrizo (PRD).

A tres años de las elecciones, el propósito del dirigente político es inscribir el colectivo para que represente una alternativa.

Sobre temas puntuales, Torrijos propuso un plebiscito para decidir el futuro de la mina de cobre que cesó operaciones a finales de 2023, luego de un mes de protestas a nivel nacional.

Por otra parte, pidió que el tema del agua sea declarado de emergencia nacional y se actúe de una vez, ya que a su criterio no se resuelve con el cambio de mando en el Idaan, de un ingeniero a un abogado.

En un discurso que tomó alrededor de 20 minutos, Torrijos dijo que el país necesita una alternativa, ya que con base en sus declaraciones, este ha perdido el rumbo.

