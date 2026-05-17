Universidad de Panamá fortalecerá su educación virtual y semipresencial

La Universidad de Panamá presentó oficialmente su nuevo documento de Políticas Institucionales, aprobado por el Consejo General Universitario (CGU), como parte de las acciones estratégicas vinculadas al proceso de reacreditación institucional y a la conmemoración de los 90 años de fundación de la institución.

El documento establece lineamientos en áreas clave como docencia, investigación, vida estudiantil, internacionalización, modernización administrativa, comunicación, sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión y vinculación con la sociedad.

La actualización fue desarrollada por la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, en coordinación con las distintas vicerrectorías y unidades académicas y administrativas de la universidad.

En el mensaje introductorio, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, señaló que estas políticas constituyen “un instrumento estratégico para la gestión universitaria contemporánea”, sustentado en principios de calidad, pertinencia social y sostenibilidad institucional.

La actualización responde a los compromisos asumidos por la Universidad en materia de acreditación y reacreditación, incorporando además nuevos enfoques relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la adaptación al cambio climático y las buenas prácticas de gobernanza universitaria.

Entre los principales ejes del documento destacan el fortalecimiento de la educación virtual y semipresencial, la ampliación de la oferta académica, la promoción de investigaciones con impacto social y el impulso de alianzas internacionales.

Asimismo, se plantean estrategias orientadas a consolidar la transformación digital de los procesos universitarios y modernizar la infraestructura tecnológica y administrativa.

Las políticas también refuerzan el compromiso institucional con la inclusión y la equidad, promoviendo acciones dirigidas a garantizar igualdad de oportunidades para estudiantes y colaboradores, así como el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la equidad de género.

Otro de los componentes estratégicos del documento es la sostenibilidad ambiental. La Universidad incorpora políticas de gestión integral de riesgos, prevención de desastres y adaptación al cambio climático, alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El documento fue elaborado en virtud del cumplimiento de la misión institucional de la Universidad de Panamá como parte de los compromisos asumidos en el marco del proceso de reacreditación de la Casa de Méndez Pereira.

La Universidad de Panamá indicó que estas políticas servirán de guía para la planificación, ejecución y evaluación de las acciones institucionales en los próximos años, consolidando una visión de universidad moderna, inclusiva, descentralizada y comprometida con las necesidades del país y del entorno internacional.