Migración le cierra las puertas a extranjeros con casos penales y administrativos

El Servicio Nacional de Migración inadmitió el ingreso al país de un ciudadano de nacionalidad hondureña que arribó a Panamá en vuelo procedente de San Pedro Sula, Honduras.

Durante los controles de verificación migratoria realizados por las autoridades, se detectó que el extranjero mantenía antecedentes penales en el estado de Texas, Estados Unidos, donde fue detenido y condenado por el delito de asalto agravado a un menor de edad.

De acuerdo con los registros consultados, el ciudadano fue sentenciado a 15 años de prisión por el hecho delictivo.

Ante esta situación y en cumplimiento de la normativa migratoria vigente, las autoridades procedieron a impedir su entrada al territorio nacional y ordenaron su retorno inmediato a su país de origen.

El pasado jueves, el SNM expulsó a un ciudadano de nacionalidad jamaiquina, condenado por el delito contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas, así como a un ciudadano ecuatoriano, quien se mantenía procesado por un delito de robo.

Por otra parte fue deportado un extranjero de nacionalidad venezolana, quien previamente había recibido el beneficio de Retorno Voluntario y posteriormente reingresó al territorio nacional evadiendo un puesto de control migratorio.

En otro caso, un hombre mexicano fue deportado por evasión de puesto de control migratorio, mientras que una ciudadana peruana y un extranjero venezolano, también viajaron en calidad de deportados por la misma falta administrativa.