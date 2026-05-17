Gobierno panameño está preocupado por situación en Bolivia

El Gobierno de Panamá firmó una declaración conjunta con otros siete países de la región en la que expresa su preocupación por la situación en Bolivia, que lleva dos semanas de protestas con bloqueos de carreteras.

La preocupación se da por el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales que las protestas están ocasionando en gran parte de la nación boliviana, ubicada en el corazón de América del Sur.

Los gobernantes rechazan toda acción dirigida a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del gobierno de Rodrigo Paz, elegido en elecciones el año pasado.

Expresan su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano y exhortan a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social.

La nota es firmado por los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

Las protestas son encabezadas por líderes indígenas, campesinos, sindicatos de transporte, mineros, la Central Obrera Boliviana, asociaciones de maestros y seguidores del expresidente Evo Morales.

Se iniciaron con largas caravanas de cientos de indígenas que se movilizaron desde el departamento de Pando, en el norte del país, hasta La Paz para pedir la anulación de la Ley 1720 que permitía la hipoteca de sus tierras.

De ahí se sumaron otros movimientos con sus respectivas demandas, quienes el pasado jueves, se enfrentaron con fuerzas del orden público en la capital boliviana.

Por el momento, las protestas han ocasionado dos muertos, de acuerdo con datos oficiales.

