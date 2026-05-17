Alianza va por la revancha; Plaza Amador por la estrella 10

Alianza FC va por su revancha, también por la oportunidad de poder obtener su segunda estrella en la máxima categoría del fútbol panameño. Plaza Amador, jugará su quinta final seguida, sueña festejarla con el tricampeonato, lo que sería la décima copa en su historia.

Alianza, de la mano de un “viejo zorro” como Jair Palacios tuvo que emplearse a fondo en el “Toco” Castillo el pasado sábado por la noche. Luego de terminar empatados 2-2 ante Veraguas, ganó en penales 0-3 para avanzar a la final del Clausura 2026.

Los placinos fueron contundentes ante Umecit, ganaron el partido de vuelta 3-0 y regresan a una final.

Ambos equipos se vuelven a enfrentar por segunda ocasión consecutiva en una final de LPF (Clausura 2026), este sábado en el estadio Rommel Fernández.

Recordemos que en el pasado torneo, Plaza Amador ganó 2-0 y levantó el título, fue el noveno en su historia.

El técnico de los placinos Mario “Cholito” Méndez sabe que un partido contra Alianza no será fácil y lo ha reconocido, pero apunta al tricampeonato, lo que sería la estrella 10 en el escudo del “Equipo del Pueblo”.

Alianza solo tiene una estrella y la ganó en el Apertura 2022, casualmente con Jair Palacios, su actual técnico.

Palacios, también ha conquistado títulos también con Plaza Amador (Clausura 2016) y con el Árabe Unido (Apertura 2012).