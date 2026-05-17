OMS declara emergencia de salud internacional por brote de ébola en RDC y Uganda

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado al brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), como una emergencia de salud pública de interés internacional, tras registrar cerca de 250 casos sospechosos y 80 muertes.

Este brote involucra la rara cepa Bundibugyo, lo que complica los esfuerzos de detección y respuesta en medio de un conflicto continuo y recursos de diagnóstico limitados.

No existen vacunas ni tratamientos para el ébola Bundibugyo, y la OMS advierte sobre un "brote potencialmente mucho mayor".

La emergencia también se ha extendido a Uganda.

La OMS indicó que el brote no cumple los criterior de una emergencia pandémica, pero que los países que comparten frontera terrestre con la RDC corren un alto riesgo de mayor propagación.

Este vendría siendo el decimoséptimo brote en la RDC, desde que el ébola fue identificado, en 1976, y podría ser mucho mayor dado el alto índice de positivdad de las muestras iniciales y el creciente número de casos sospechosos que se están notificando, según la OMS.

El organismo aconseja a los países vecinos a RDC y Uganda que activen sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y emergencias y que realicen controles transfronterizos y en las principales carreteras internos.

Por otro lado, se informó que la OMS convocó a una reunión de emergencia con autoridades sanitarias de Estados Unidos, China y Europa para discutir la emergencia de salud pública causada por esta variedad del virus ébola.



