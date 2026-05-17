Poomsae Freestyle evoluciona a mil en Panamá

Los deportes individuales y de combate, por historia han dado buenos dividendos y dejado el nombre de Panamá en alto. En el taekwondo, el Poomsae (tradicional) y el Poomsae Freestyle, que es otra modalidad de este deporte, tiene cada vez más adepto en nuestro país.

"La parte del Poomsae había estado dormida, ha despertado y lo veo que se está desarrollando bastante fuerte", expresó el presidente de la Federación Panameña de Taekwondo, Boris Álvarez.

El dirigente explicó que existe el Poomsae (tradicional), pero la modalidad que más adeptos ha conquistado en los últimos años es el "Poomsae Freestyle, que está evolucionando a mil por hora", ripostó.

A juicio del presidente de la Federación Panameña de Taekwondo, esto se debe a que el Poomsae Freestyle es un estilo libre, que involucra la acrobacia, coreografía personalizada, música y es muy vistoso.

Álvarez explicó que las patadas, la acrobacia y la cantidad de atletas que pueden participar en diferentes categorías ha hecho que el Poomsae Freestyle llame el interés de muchas personas. Además que se puede competir individualmente, dúo, mixto (hombre y mejores) hasta en trío (tres atletas), lo que lo hace ser más accesible.

Mientras que en el Poomsae (tradicional) , los atletas presentan sus propias rutinas para mostrar sus técnicas.

Inclusive en el pasado uno y dos de mayo se realizó un torneo en Poomsae en La Basita en David, que contó con la presencia de esposos que competieron en Poomsae Freestyle, relató Álvarez.

Ya se tiene la próxima competencia de Poomsae y Poomsae Freestyle, donde se disputará la Copa Embajador Corea del Sur.

Este torneo se realizará m el 24 de julio en La Basita en David, Chiriquí, y es respaldado por la embajada del país asiático, sostuvo Álvarez.

En los recién finalizados Juegos Suramericanos, el Poomsae, compitió con Joseph Méndez.

Una de las máxima exponentes en Panamá del Poomsae Freestyle es Daniela Rodríguez, que ha destacado en torneos internacionales, ganando diferentes tipos de medallas.

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Según sostuvo Álvarez, el contar también con la entrenadora mexicana Mercedes Chávez en taekwondo, también ha ayudado mucho a los chicos tanto en las competencias de combate, Poomsae y Poomsae Freestyle.