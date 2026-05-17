Israel celebró 78 años de independencia fortaleciendo sus lazos de amistad y cooperación con Panamá

La embajada de Israel en Panamá celebró hace unos días el 78° aniversario de la independencia del Estado de Israel en una recepción oficial presidida por el embajador Mattanya Cohen y que reunió a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, expresidentes de la República, autoridades gubernamentales, diputados, miembros del cuerpo diplomático, líderes empresariales, miembros de la comunidad judía, israelíes e invitados especiales.

El embajador Cohen destacó los avances y aportes del Estado de Israel en áreas como innovación, tecnología, medicina, agricultura y ciberseguridad, iniciando su discurso con una reflexión sobre cómo la tecnología israelí forma parte de la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo.

El diplomático también dedicó parte importante de su discurso a destacar la sólida relación bilateral entre Panamá e Israel, calificándola como una amistad histórica basada en la cooperación, el respeto mutuo y los valores compartidos. En ese contexto, resaltó la reciente visita oficial a Panamá del presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, considerada un hito histórico en las relaciones entre ambos países y una oportunidad para fortalecer la colaboración en áreas estratégicas como agua, salud, educación, innovación y ciberseguridad.

El embajador destacó, el compromiso histórico de Israel con la paz y la coexistencia en Medio Oriente, subrayando los acuerdos alcanzados con países árabes como Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos, así como la aspiración de alcanzar la paz con los demás países árabes. Asimismo, recordó que este viernes Israel conmemorará el aniversario de la reunificación de Jerusalén, reafirmando el significado histórico y espiritual de la ciudad para el pueblo judío.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, en nombre del gobierno de Panamá destacó que la celebración de la independencia de Israel representa la conmemoración de una relación histórica de amistad, respeto y cooperación entre Panamá e Israel. Recordó los horrores del Holocausto y cómo Panamá, fiel a sus valores democráticos y humanitarios, no permaneció indiferente ante la persecución del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Subrayó que el país apoyó el esfuerzo aliado, se sumó a la Declaración de las Naciones Unidas en 1942 y, posteriormente, fue una de las primeras naciones en reconocer al Estado de Israel el 14 de mayo de 1948

En su discurso, resaltó los profundos vínculos entre ambos países y el aporte de la comunidad judía al desarrollo de Panamá en áreas como el comercio, la educación, las finanzas y la vida social. También destacó a Israel como un ejemplo mundial de innovación, resiliencia y desarrollo tecnológico, especialmente en sectores como agricultura, ciberseguridad, medicina, inteligencia artificial y manejo de recursos hídricos.

El Canciller señaló además que Panamá e Israel comparten un rol simbólico como puntos de conexión para el mundo: Israel como puente de civilizaciones e historias milenarias, y Panamá como enlace entre océanos, culturas y economías globales. En ese contexto, hizo un llamado a defender la paz, la cooperación y la memoria histórica frente al odio, el extremismo y la polarización.

“78 años después de su fundación, Israel continúa proyectándose hacia el futuro con una extraordinaria capacidad de innovación, creatividad y resiliencia. Y Panamá, nación de encuentros y de neutralidad reafirma hoy su amistad como el pueblo de Israel, como el Estado de Israel, así como su compromiso permanente con la paz, la convivencia y respeto entre las naciones. Que esta fecha sirva para celebrar la historia de Israel y mirando el futuro para fortalecer los lazos de amistad entre nuestros pueblos y renovar la esperanza de un mundo donde prevalezca el entendimiento, la cooperación y la dignidad humana”.

La artista israelí radicada en Panamá, Efrat Tarazi, interpretó las notas de los himnos nacionales de Israel y Panamá, en un emotivo momento que simbolizó los profundos lazos de amistad, respeto y cooperación entre ambas naciones.

La celebración fue propicia para que los invitados pudieran experimentar el funcionamiento de la tecnología israelí de WaterGen, que convierte la humedad del aire en agua potable, un ejemplo del aporte israelí a soluciones sostenibles y al manejo eficiente de los recursos hídricos.