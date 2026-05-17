Los trabajadores que pertenecen al Sindicato de la Industria Eléctrica y Similares (Sitiespa) acordaron irse a una huelga general desde el 1 de junio.

Aducen que en las negociaciones de la convención colectiva con la empresa de distribución eléctrica Ensa no se ha visto de parte de esta una posición que garantice las condiciones a los trabajadores expuestas en el pliego de peticiones mixto.

La dirigencia sindical manifestó que se mantiene en la mesa de negociaciones para lograr condiciones laborales dignas, mejoras económicas y estabilidad, a la vez que rechazan las limitaciones impuestas por la parte patronal.

El llamado a huelga como está descrito en el Código de Trabajo fue acordado en Asamblea General celebrada este sábado, 16 de mayo.

De acuerdo con Sitiespa, la huelga no nace del conflicto, sino de años de sacrificio, incertidumbre y la necesidad de defender condiciones dignas para quienes mantienen funcionando Panamá.

Los propios trabajadores han explicado que una huelga no detiene el sistema eléctrico, ya que se garantiza la atención de daños, el despacho, las emergencias y la continuidad del servicio.

El Sitiespa invitó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para este martes, 19 de mayo, cuando darán detalles de como marchan las negociaciones y el motivo por el cual han hecho el llamado a huelga.

