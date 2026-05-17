ITSE será sede de la primera olimpiada regional de robótica del año

La comunidad educativa panameña inicia el viernes 12 de junio el camino hacia la Olimpiada Mundial de Robótica 2026 con la inauguración de la primera Olimpiada Regional, que se realizará desde las 8:00 a.m. en el gimnasio del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).

Este año, la competencia se desarrolla bajo la temática “Robots Meet Culture” (“Los robots se encuentran con la cultura”), un enfoque que desafía a estudiantes a integrar la tecnología con la identidad cultural. La gran final mundial se llevará a cabo del 8 al 10 de diciembre próximo en Puerto Rico.

La Fundación Nacional para el Desarrollo de las Steam (Fundesteam) informó que en 2026 se organizarán 13 olimpiadas regionales en todo el país, con la participación de estudiantes entre 8 y 19 años, quienes competirán en ocho diferentes categorías que incluyen Misiones Robóticas, Futuros Innovadores, Futuros Ingenieros y Deportes Robóticos.

“Hay un gran entusiasmo en escuelas y colegios de todo el país. Cada año vemos crecer la participación y el nivel de los equipos”, destacó Neyda Domínguez, directora ejecutiva de Fundesteam.

Al finalizar las competencias regionales, 200 equipos integrados por 600 estudiantes y 200 entrenadores, con los mejores puntajes avanzarán a la Olimpiada Nacional, prevista para el mes de agosto.

De allí se seleccionarán los ocho equipos que representarán a Panamá en la final mundial.

En los últimos años, los equipos panameños han logrado destacarse en escenarios internacionales, posicionando al país como un referente emergente en robótica educativa y desarrollo Steam.

Panamá fue sede en 2023 de la olimpiada mundial, que se celebró en el Panamá Convention Center de Amador.

