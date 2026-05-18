Anillo Hidráulico Norte pone fin a más de 30 años de escasez

Más de 200 mil panameños dejaron de vivir en medio de la escasez de agua potable tras la inauguración de los últimos componentes del Anillo Hidráulico Norte, el pasado jueves 14 de mayo, por el presidente José Raúl Mulino.

"Hoy tenemos un anillo hidráulico a tiempo, que tiene la capacidad de recibir más agua, y en eso es en lo que debemos seguir trabajando: un país que acumule y distribuya eficientemente el agua, un recurso abundante que debe llegar a cada hogar panameño todos los días de Dios", expresó.

Las adecuaciones se realizaron específicamente en las actuaciones de Guarumal, Mocambo Arriba y Villa Cárdenas; en la primera de ellas, se culminó con el 100% de la red de distribución instalada (5.1 kilómetros de tubería), así como la línea de impulsión desde la estación de bombeo de Caimitillo, reemplazando tanto los equipos electromecánicos como los sistemas de control con tecnología de punta.

La actuación de Mocambo Arriba está conectada directamente con Cerro Peñón a través de una tubería de impulsión de agua de 4 pulgadas y de 1.3 kilómetros de largo. Cerro Peñón, a su vez, se une a la estación de bombeo de agua potable de La Cabima. Cabe destacar que el acueducto de Cerro Peñón y la estación de La Cabima fueron inaugurados y traspasados al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en 2024.

Además, se construyó una estación de bombeo exclusivamente para Villa Cárdenas, incluyendo la alimentación eléctrica a través de un circuito trifásico.

La línea, conectada a un punto en Kuna Nega con un cruce aéreo sobre el Corredor Norte, beneficiará a más de 1,400 personas.

Dichas actuaciones, de acuerdo con las autoridades, representan un avance significativo en materia de infraestructura hídrica y responden a su compromiso de llevar soluciones concretas a las comunidades mediante sistemas modernos, eficientes y con capacidad para atender el crecimiento poblacional de la zona.

57

proyectos tiene el IDAAN en ejecución para garantizar el suministro de agua potable a la población. 33

plantas potabilizadoras serán rehabilitadas por la institución a nivel nacional.

Durante el acto de inauguración, James Bethancourt, viudo de Emilia Sáez, activista de la zona, agradeció a todos los involucrados en la obra por valorar el esfuerzo de quien lo acompañó durante varios años.

"Cada gota de agua que llegue a esta comunidad será también un reflejo de su amor, de su entrega y de su compromiso con la comunidad. ¡Gracias por honrar la memoria de mi querida esposa!", comentó.

El director del IDAAN, Antonio Tercero González, mencionó que los tanques instalados en la zona tienen capacidad para almacenar hasta 30 mil galones de agua, lo que se traduce en una menor cantidad de carros cisterna para abastecer a los residentes de Panamá Norte.

Adelantó que la institución trabaja en un proyecto denominado "Chilibre Pedernal", cuyo objetivo es conectar a más comunidades del sector a la línea de bombeo.

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La obra, con un avance técnico del 65%, se entregará por fases, como se hizo con el anillo hidráulico, para medir la capacidad de las tuberías.

El IDAAN se ha propuesto rehabilitar 33 plantas potabilizadoras a nivel nacional.