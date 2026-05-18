El cantautor panameño Rubén Blades participará en una de las actividades que forma parte de la nueva edición del Festival Centroamérica Cuenta, que se celebra desde hoy hasta el próximo 23 de mayo, en Panamá.

En 2024, cuando el país fue anfitrión por primera vez, Blades fue parte del conversatorio inaugural junto al escritor Leonardo Padura, en el Teatro Nacional, y este año estará en la actividad con la que se clausurará el festival.

El 23 de mayo, en la Ciudad de las Artes, en el Teatro Multifuncional Aurea Baby Torrijo, de 8:00 p.m. a 8:50 p.m., el músico y el escritor Junot Díaz conversarán sobre dos formas de narrar la experiencia humana: la canción y la novela.

"(...) Desde la música y la ficción, ambos han explorado la memoria, la migración y las tensiones sociales de América Latina y el Caribe. Un encuentro entre música y literatura para pensar cómo se cuentan las historias que nos atraviesan", explica la descripción de la actividad.

Posteriormente, concluido el conversatorio, se procederá con la entrega del legado de Blades al Instituto Cervantes, que se dedica a la promoción y difusión de la lengua y la cultura en español en todo el mundo.

Blades hará entrega oficial de su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, acto que "simboliza la incorporación de la obra, documentos y archivos del artista a un acervo que preserva la memoria cultural del ámbito hispano".

El músico hace parte de las 80 voces referentes en la literatura, el periodismo, el cine y la música de más de 18 países de Iberoamérica que forman parte de la programación de más 88 actividades del festival.

Cabe mencionar que para participar del conversatorio se requiere registro. Puede consultar la programación y la disponibilidad la página web del festival en https://www.centroamericacuenta.com/ y en sus redes sociales.