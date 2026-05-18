Ordenan detención provisional con fines de extradición para ciudadano uruguayo-estadounidense

El Tribunal Superior de Apelaciones de Chiriquí decretó la detención provisional con fines de extradición de un ciudadano uruguayo nacionalizado estadounidense, confirmó el Ministerio Público.

Al hombre, de 72 años, se le vincula con los presuntos delitos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conspiración para lavar instrumentos monetarios y lavado de dinero.

La decisión fue adoptada de manera unánime por los magistrados Carlos Daniel Fajardo Morales (ponente), Jackeline Montenegro González y Carlos Valentín Rivas Alarcón, durante una audiencia de proceso de extradición.

Los magistrados ordenaron que el ciudadano quedara a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores y establecieron la aprehensión de los bienes incautados el pasado viernes 15 de mayo en el corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Durante la audiencia en la que previamente se legalizó la aprehensión, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal José Antonio Candanedo, mientras que el ciudadano fue asistido por el defensor particular Miguel Herrera.

El Órgano Judicial explicó que esta causa penal guarda relación con un hecho ocurrido el 6 de enero de 2012 en Estados Unidos, cuando el Tribunal del Distrito Norte de Oklahoma ordenó el arresto del ciudadano, presuntamente implicado en la comisión de los delitos citados.