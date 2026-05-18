Hospital Anita Moreno recibe equipo de ultrasonido portátil para la atención oncológica

El Instituto Oncológico Nacional (ION) recibió la donación de un moderno ultrasonido portátil compacto por parte del Despacho de la Primera Dama, informó el Ministerio de Salud.

Este equipo de alta tecnología será trasladado a la Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno, en la región de Azuero, donde beneficiará directamente a más de 1,200 pacientes de las provincias centrales.

Destacó el Minsa que este ultrasonido localiza tumores en el hígado, realiza biopsias dirigidas, evalúa neoplasias en la mama y en los ganglios axilares, y detecta el líquido tumoral en el espacio pleural del tórax para extraerlo de manera segura.

Alex González, presidente del Patronato del ION, indicó que, gracias a la donación de este equipo, los pacientes que se atienden en el Anita Moreno ya no tendrán que viajar a la capital para realizarse este estudio.

“La Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno atiende a todos los pacientes con cáncer de Azuero y sus alrededores, quienes reciben atención oncológica y tratamiento de quimioterapia”, destacó González.

Mientras, el director médico del Oncológico Nacional, Julio Javier Santamaría, dijo que este equipo refuerza la Unidad Oncológica en el Hospital Anita Moreno, ya que permitirá extraer de forma segura líquido tumoral del abdomen y del tórax a los pacientes de cáncer que se atienden en esta instalación.

Con este nuevo equipo, el Ministerio de Salud robustece la atención oncológica para los pacientes de la región de Azuero, quienes ya no tendrán que viajar a la ciudad de Panamá para realizarse estudios de ultrasonido.

En tanto, la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, señaló que la compra de este equipo fue posible gracias al trabajo del Ballet Nacional del Ministerio de Cultura, cuyos integrantes donaron su talento en una gala benéfica para recaudar los fondos necesarios.