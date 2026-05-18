'Elige tu vida': el campamento que busca erradicar la delincuencia juvenil

La participación de jóvenes en actividades delictivas ha aumentado considerablemente en los últimos años a causa de la fragmentación familiar; los menores, según la Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (DIPRED), están asumiendo roles que no les corresponden. Por ello, el campamento "Elige tu vida" busca que reconecten con su niño interior, reforzando sus valores, disciplina y capacidades para que tengan acceso a mejores oportunidades.

El programa ha beneficiado a más de 1,500 adolescentes a nivel nacional, proporcionándoles herramientas y conocimientos en distintas áreas como primeros auxilios, liderazgo, trabajo en equipo, educación financiera y responsabilidad vial.

Azihra Valdés, directora de la entidad, mencionó que los jóvenes en el campamento son agrupados en patrullas, identificadas por colores, durante cuatro días, en los que no tienen acceso a la tecnología, para que se conozcan y convivan entre ellos, permitiéndoles a los trabajadores sociales y psicólogos evaluar su comportamiento con la finalidad de que puedan darle seguimiento de manera individual una vez culmine el curso.

Señaló que, a diferencia de otros campamentos, en "Elige tu vida" no se hacen diferencias; su propósito es que los jóvenes aprendan a convivir con sus semejantes a través del respeto, entendiendo que todos son igual de importantes; por ello, cumplen con el mismo horario y agenda durante su estancia.

Valdés reconoció que los primeros días siempre son difíciles porque la mayoría de los chicos llegan incrédulos y con mala actitud, pero ello mejora con el paso del tiempo; incluso al finalizar el curso no quieren retirarse a sus hogares, lo que demuestra el impacto positivo de la actividad en sus vidas.

Kevin y Antoine, residentes de las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí, respectivamente, son dos de los múltiples casos de éxito que ha tenido el programa. Presentaban problemas de conducta, deserción escolar y presiones, pero su paso por el campamento los hizo reflexionar; reiniciaron sus estudios y uno de ellos se desempeña actualmente como líder de patrulla.

"Cuando le preguntaron qué te pareció el campamento (a Kevin), se me partió el alma; dijo que era la primera vez que se sentía un niño libre, sin presiones de nada, que no quería ser maleante ni hacerle maldades a los demás", compartió la directora de DIPRED con Panamá América.'

5

meses, extensión del campamento al que aspira la institución. 12-17

rango etario de los participantes del campamento "Elige tu vida" de DIPRED.

Solicitó a la población ser menos indolente, rescatar la solidaridad de vecindario que existió en épocas anteriores, cuando todos los residentes de una misma comunidad se preocupaban por el bienestar de los menores y les daban mensajes positivos, no los ignoraban como sucede en la actualidad.

Sede permanente

DIPRED está en busca de terrenos para desarrollar el campamento "Elige tu vida" de manera permanente en la ciudad capital; el Ministerio de Gobierno ha puesto a disposición de la entidad la antigua cárcel de menores ubicada cerca del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen; sin embargo, los ingenieros deben comprobar que la estructura sea rediseñable y cumpla con los espacios que requiere el programa.

"Nosotros queremos que los chicos fuera del sistema escolar sean nuevamente incluidos a través de módulos; para eso necesitamos más áreas disponibles, por ello, los ingenieros están viendo si vale la pena rehabilitar la estructura", afirmó Valdés.

Contar con una sede permanente no solo les permitiría atender a una mayor cantidad de jóvenes en riesgo, sino también extender el campamento hasta por 5 meses.