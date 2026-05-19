Cierra convocatoria de agrupaciones folklóricas para la Feria de Artesanías 2026

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que culminó con éxito el período de inscripciones para la convocatoria dirigida a agrupaciones folklóricas que desean participar en la Feria Nacional de Artesanías Panamá 2026.

La iniciativa, impulsada por la Dirección Nacional de Folklore, busca fortalecer y promover las expresiones culturales tradicionales del país.

La convocatoria estuvo abierta desde el 27 de abril hasta el 15 de mayo, y recibió solicitudes de agrupaciones infantiles, juveniles, de adultos, adultos mayores, institucionales y particulares de todo el territorio nacional.

Un total de 243 agrupaciones folklóricas se inscribieron, lo que refleja el alto interés y compromiso del sector artístico por preservar las tradiciones panameñas.

Actualmente, ya inició el proceso de evaluación y selección de las propuestas recibidas, que determinará cuáles formarán parte de la programación artística del evento.

La feria contempla 160 presentaciones en la Tarima Principal durante sus cuatro días, con la participación estimada de 4,000 bailarines.

Además, se realizarán presentaciones especiales en el Teatro La Huaca, donde se espera la actuación de alrededor de 500 bailarines y músicos.

MiCultura agradeció la amplia participación y anunció que los resultados de la selección se comunicarán oportunamente a través de sus canales oficiales, considerando el orden de recepción, la validación en la Red Nacional de Folklore y el cumplimiento de los requisitos.