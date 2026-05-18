Panameños piensan que perderán sus empleos en los próximos seis meses

El clima laboral no es para nada optimista en la población, que no ve un futuro promisorio, de acuerdo con la encuesta de Ipsos para Grupo Epasa.

Para los próximos seis meses, 7 de cada 10 entrevistados piensa que un familiar o conocido perderá su empleo.

Y que lleva a pensar a las personas de esa forma. Pues, 64% de los consultados, casi dos tercios, han conocido de familiares o allegados que han perdido su trabajo.

Es la población productiva entre 25 y 44 años, la que más ha sentido el impacto de la pérdida de empleo de un conocido en los últimos meses, con 69%.

Desempleo

La vulnerabilidad económica que siente la población es la que hace que escoja al desempleo como el principal problema social en la actualidad.

Ya sea escogiendo varias respuestas o una sola, la falta de empleo es lo que más preocupa a la sociedad, de acuerdo con el sondeo de Ipsos.

Cuando se le solicitó al entrevistada que citara varios problemas, escogieron de primeros al desempleo (73%), precio elevado de la canasta alimenticia (66%), corrupción (65%), alto costo de la vida (56%) y la economía del país (45%).'

10.4

por ciento es la tasa de desempleo, de acuerdo con la última encuesta del mercado laboral. 84,067

contratos laborales fueron firmado en los primeros tres meses de 2026.

En tanto, cuando se le pidió que mencionara el problema más grave, 30% se inclinó por el desempleo, 17% por la corrupción, 16% por el precio elevado de la canasta de alimentos, 9% por el alto costo de la vida y 7% por la inseguridad y la violencia.

Sobre este tema, René Quevedo, analista de mercado, coincidió en que el desempleo es el principal problema social del país, y que, aún así, en 2025 se generaron más empleos formales privados (63,078) que en los 12 años anteriores juntos (2012-2024).

"En 2025 salimos del coma y por primera vez en 13 años es la empresa privada y no el Estado, el principal generador de empleo formal, de manera simultánea con una importante reducción del déficit fiscal", resumió.

No obstante, agregó que 99% de la recuperación del empleo 2024-2025 ocurrió en el Eje Canalero, pero el interior perdió más de 105 mil empleos, entre ellos más de 60 mil empleos agrícolas.

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Si se considera que se generaron 73,733 nuevos empleos formales (86% privados) a pesar de una pérdida de 21,734 empleos formales agrícolas (la mitad derivados de los acontecimientos en Bocas del Toro a mediados del año pasado), quiere decir que el resto de los sectores de la economía generaron 95,467 nuevos empleos formales privados, lo cual demuestra unos de los más fuertes repuntes anuales de la historia, considera Quevedo.

El analista plantea que el escenario plantea la urgente necesidad de estimular la inversión privada y la generación de empleo en el interior del país, así como priorizar la creación de plazas laborales para los jóvenes, que siguen siendo los grandes "excluídos".

Ficha técnica

La encuesta de Ipsos fue realizada del 17 de abril al 2 de mayo, a 1,200 personas mayores de 18 años.

El nivel de confianza se situó en 95%, con un error muestral de más o menos 2.81%.

Se consultó a habitantes de todo el país, con excepción de Darién y las comarcas indígenas. La mayoría fue en áreas urbanas (71%), en tanto que 29% fue en áreas rurales.

De los entrevistados, 84% tenía más de 25 años, mientras que 16% estaba entre 18 y 24 años.

En cuanto a ingreso familiar, 49% devenga menos de 800 dólares mensuales, 37% recibe entre 800 y 2,499 dólares y el restante 14% por encima de esa cifra.