MOP anuncia peajes en la vía Centenario y un viaducto en Campana

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció una serie de proyectos viales que buscan mejorar la movilidad hacia el interior del país, entre ellos el corredor de playas, la rehabilitación de la carretera Panamericana hasta Santiago y la ampliación de la vía Centenario con nuevos carriles rápidos que serán de peaje.

Según explicó el titular de la cartera, el corredor de playas incluirá en la variante de Cerro Campana, un viaducto que permitirá a los conductores evitar las curvas de la zona. Indicó que este último tramo será de pago, aunque el costo del peaje aún no ha sido definido.

“El que quiera agarrar las curvas las agarra y el que quiere venir rápido coge la variante Campana”, señaló el ministro.

Detalló que el proyecto de la variante Cerro Campana fue licitado por 228 millones de dólares, monto que incluye tanto la construcción de la variante como el sistema de peaje.

El funcionario adelantó además que este jueves colocarán la primera piedra del proyecto de rehabilitación total de las cuatro vías de la carretera Panamericana entre Sajalices y Santiago. La obra incluirá retornos a nivel y desnivel en sectores como Chame, Coronado, Penonomé, Aguadulce y Santiago, con el objetivo de agilizar el tráfico y evitar los giros a la izquierda.

En paralelo, el ministro anunció que en junio se licitará otra Asociación Público-Privada (APP) para ampliar la vía Centenario con un carril rápido adicional en cada sentido, elevando la capacidad total a seis carriles. Estos nuevos carriles funcionarían mediante peaje, al igual que dos carriles rápidos previstos para la autopista Arraiján-La Chorrera.

Los peajes serán administrados por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), entidad encargada actualmente de las autopistas estatales.

El ministro destacó que los contratos APP incluyen mantenimiento por largos periodos. En el caso de la carretera Panamericana del este y el oeste es de 15 años, mientras que para la vía Centenario se contemplan 20 años que obliga al contratista a mantener las vías en buen estado o tendrán que pagar una multa.

Las obras de la vía Centenario iniciarían en 2027 y culminarían en 2030. Por su parte, el corredor de playas deberá estar listo en 2028, mientras que la rehabilitación de la Panamericana entre Sajalices y Santiago se proyecta para 2029.

El costo total de las obras entre el tramo Campana-Santiago asciende a 533 millones de dólares, entre el corredor de playas y la APP para conectar hasta Santiago.

De acuerdo con el ministro, los proyectos generarán alrededor de 9 mil empleos, de los cuales 3 mil serían directos y 6 mil indirectos.