Publio De Gracia defiende su gestión en la DGI y asegura que actuó con transparencia

Publio De Gracia defendió su gestión al frente de la Dirección General de Ingresos (DGI), asegurando que siempre actuó con transparencia, bajo el marco de la ley y los procedimientos del ordenamiento tributario, especialmente durante los momentos más difíciles del país.

La reacción del exfuncionario se da luego de que se informara que la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas habrían establecido medidas cautelares que superan los $18.2 millones contra exfuncionarios de la administración anterior.

Entre los señalados en este caso figuran De Gracia, además de Noriel Araúz (exadministrador de la AMP) y Nadia Del Río, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia.

Respecto al caso, el exdirector de la DGI aclaró en un post en X que el proceso corresponde a una decisión tomada en equipo dentro de la institución, vinculada a un acuerdo de pago establecido al amparo de una ley aprobada en 2022. Según De Gracia, el propósito expreso de dicha norma fue potenciar la recaudación del Estado en un periodo particularmente complejo para las finanzas públicas.

"Desde el mes de octubre de 2024 tengo conocimiento de la denuncia y he atendido cada uno de los requerimientos formulados por las autoridades competentes. Lo seguiré haciendo con la misma disposición, porque entiendo que la rendición de cuentas es parte esencial del servicio público", precisó.



El exfuncionario reconoció el impacto que este tipo de procesos genera a nivel personal y profesional por lo que dijo ser consciente de que este tipo de escándalos de supuesta corrupción pueden afectar su reputación, su paz personal, sus oportunidades profesionales y otros aspectos de su vida.

"Aun así, elegí servir. Y precisamente por esa decisión, asumo con responsabilidad el deber de atender cualquier duda que se plantee", subrayó.

Finalmente, De Gracia enfatizó su trayectoria profesional como abogado antes y después de su paso por la Dirección General de Ingresos.

"Antes de servir al Estado, como muchos panameños, salía cada día a trabajar honradamente para generar bienestar a mi familia. Tras concluir mi función pública, esa rutina no ha cambiado; continúo ejerciendo mi profesión con esfuerzo y honestidad, tal cual lo hice durante los cinco años en los que tuve el honor de servir", sentenció.