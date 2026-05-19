Gabinete aprueba más de $13.6 millones para el Instituto Gorgas y el Cuerpo de Bomberos

El Consejo de Gabinete de Panamá autorizó dos resoluciones que aprueban créditos adicionales suplementarios a favor del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud ($4,011,545.00) y del Cuerpo de Bomberos ($9,634,800.00).

Según el Ejecutivo, los fondos requeridos para las operaciones del estamento de seguridad buscan fortalecer el presupuesto de funcionamiento e inversiones para atender gastos prioritarios y garantizar el desarrollo óptimo de sus operaciones en lo que resta del periodo fiscal.

La operación cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y el informe de viabilidad financiera de la Contraloría General de la República.

¿En qué se usará el dinero del Instituto Gorgas?

Los recursos asignados al Instituto Gorgas se destinarán específicamente al pago de la Adenda N.°1 al contrato N.° 014-2024, cubriendo órdenes de cambio en el proyecto “Campus Gorgas, fase 1”.

Se trata de un campus de investigación científica de 6 hectáreas y media, que en su fase 1 contempla el edificio de investigación y la administración, con laboratorios especializados para patógenos peligrosos.

El edificio contará con dormitorios para los investigadores, lo que potencia al Instituto Conmemorativo Gorgas como un gran centro de investigación nacional y regional.