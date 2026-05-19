Personal del Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos (DIAM) y Dirección General de Marina Mercante (DGMM), de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), dieron inicio a las investigaciones administrativas relacionadas con el hundimiento de la embarcación "Anchovetas II".

De forma preliminar, la AMP cuenta con los registros de zarpe de la embarcación pesquera y documentación vigente sobre patente de navegación y licencias de la tripulación.

Como parte del proceso investigativo, personal técnico del DIAM recopilará toda la información necesaria para analizar el caso, determinar las posibles causas del accidente y emitir las recomendaciones pertinentes orientadas a prevenir sucesos similares en el futuro.

Según un comunicado de la AMP, dentro del proceso de investigación se mantiene colaborando con el Ministerio Público (MP), suministrando toda la información técnica requerida dentro del marco legal correspondiente.

Por otro lado, la tarde del lunes, un grupo de embarcaciones arrastró aún más hacia la costa al "Anchoveta II", además de instalar una bomba para expulsar el agua contenida dentro, a fin de realizar una mejor búsqueda dentro del barco.

Tras una nueva revisión del interior de la embarcación, no se encontraron rastros del capitán Gaspar Ponce, razón por la cual se han intensificado los recorridos en lancha desde las costas de San Carlos, Chame y Otoque.

Leydis Cedeño, hija del capitán Ponce, dijo que no pierden la esperanza de encontrar su cuerpo, a sabiendas de que debido al tiempo transcurrido es difícil hallarlo con vida.

Añadió que 21 lanchas de pescadores artesanales están cooperando en las tareas de búsqueda.

El Ministerio Público también realiza las primeras investigaciones para determinar las causas del hundimiento del barco en el que falleció el pescador Ascanio Rosales Ponce y el capitán Gaspar Ponce se mantiene desaparecido.