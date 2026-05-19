IMA garantiza canasta básica accesible a 560 mil familias

Más de 560 mil familias panameñas pueden cada mes asegurar el plato de comida en su mesa, gracias a las políticas de seguridad alimentaria implementadas durante el último año por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Esta política exitosa de conectar directamente al productor nacional con el consumidor se logra a través de las Agroferias y las Tiendas del Pueblo a lo largo del año, al igual que con las Naviferias durante las fiestas de fin de año, explicó el director del IMA, Nilo Murillo.

Estas políticas han logrado que los panameños que recurren a las tiendas permanentes y temporales del IMA compren productos de la canasta con un 54% de ahorro.

De igual forma, el director Murillo destacó que 57 mil productores nacionales han ofrecido sus productos en las diferentes tiendas y ferias de la institución.

Aseguró también que el IMA ha trabajado cerca del gremio que produce el principal rubro alimenticio del país, el arroz. En el último año, se ha comprado 1.2 quintales de la producción nacional, para hacerlos llegar a las familias panameñas a bajos costos.

Solo las inversiones institucionales en este rubro han significado una inversión del Gobierno Nacional de entre 90 y 95 millones de balboas, explicó Murillo.

El sector lechero también ha recibido fuerte apoyo del IMA, dado que les ha comprado 1,843,806 litros directamente a los productores.

Tiendas del Pueblo, un éxito

Las Tiendas del Pueblo han operado con gran éxito, con 13 establecimientos en todo el país, y con ofertas para una alimentación completa y nutritiva en productos como arroz, leche, cebolla, maíz, frijol, sopa de tomate con pollo o en lata, chili chiricano en lata, guandú en lata y jamón.

Pronto abrirán nuevas ferias en Río Hato, Aguadulce, Monjarás Calobre, Atalaya, Cañazas y Alcalde Díaz.

En el periodo 2025-2026 también se han desarrollado 2,800 agroferias, en las cuales se han vendido más de 1.6 millones de quintales de arroz, la mayor parte viene de productores locales.

Sector agrícola y agroindustrial

Por otro lado, en las 154 Naviferias desarrolladas en la temporada navideña de 2025, se vendieron 500 mil jamones tipo picnic, de los cuales 300 mil fueron de producción nacional. Murillo destacó que para las Naviferias de 2026, el 100% de los jamones serán panameños.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Todo esto se logra con un apoyo decidido al sector agrícola y agroindustrial panameño, lo que se manifiesta en un flujo de pago inmediato al productor, la habilitación de espacios directos de venta en las ferias y tiendas del pueblo y en el plan de fortalecimiento de proteínas panameñas.

En total, el IMA ha pagado 151 millones de balboas a los productores nacionales desde la segunda mitad del año 2025.

“El IMA evoluciona hacia un modelo moderno, social y estratégico para garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer al productor y a la agroindustria nacional con visión privada”, afirmó Murillo.