Tu salud está en tus manos: nueva ley impulsa la prevención de enfermedades no transmisibles

Cuidar del bienestar personal y de la familia ya no es una opción o un lujo, sino una decisión que ahora está respaldada por una nueva legislación en Panamá.

Con la sanción de la Ley 522 de 2026, el país da un paso decisivo para recordar que la prevención de enfermedades silenciosas como la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión arterial, cáncer, obesidad y enfermedad renal crónica está verdaderamente en manos de cada ciudadano. Así lo dio a conocer la diputada Yarelis Rodríguez.

Esta normativa busca otorgar las herramientas necesarias para que las personas tomen el control de su cuerpo antes de que sea demasiado tarde, promoviendo hábitos de vida saludables y facilitando el acceso a controles médicos rutinarios desde el propio entorno cotidiano, explicó Rodríguez.

Agregó la diputada que las estadísticas son un llamado de atención urgente, ya que siete de cada diez muertes en el territorio nacional se deben a Enfermedades No Transmisibles, dolencias crónicas que avanzan sin avisar y deterioran la calidad de vida.

Detrás de estos números hay historias reales y conmovedoras de madres que sufren amputaciones por una diabetes mal controlada, o de padres que pierden la vida por un infarto fulminante por el simple hecho de no haberse realizado un chequeo a tiempo.

El propósito principal de esta iniciativa, impulsada por la diputada, es transformar esa realidad y demostrar que un diagnóstico temprano puede salvar a la población de un gran sufrimiento físico y emocional.

La gran innovación de esta ley es que traslada la oportunidad de cuidar la salud directamente al lugar de trabajo, facilitando que tanto empresas privadas como instituciones públicas promuevan un tamizaje preventivo al menos una vez al año.

A través de esta estrategia, los trabajadores podrán realizarse exámenes básicos y fundamentales como hemogramas, uranálisis, perfiles lipídicos y monitoreos de presión arterial o del Índice de Masa Corporal. De esta manera, el entorno laboral se convierte en un aliado estratégico para que nadie tenga que postergar sus controles médicos por falta de tiempo o por las complicaciones de la rutina diaria.

Para que cada persona decida sobre su cuerpo con total libertad, la ley deja claro que participar en estas jornadas de salud es un acto completamente voluntario. Las empresas tienen prohibido obligar a sus colaboradores a realizarse las pruebas, y bajo ninguna circunstancia se permitirán sanciones, amonestaciones o represalias para quienes opten por no participar, garantizando además la absoluta confidencialidad médica.

Las empresas e instituciones podrán coordinar con el personal para que el tamizaje coincida con días de vacaciones, periodos compensatorios o el mismo día de cumpleaños del empleado.

Al final del día, esta ley recuerda a la ciudadanía que los hábitos saludables y la detección temprana son el escudo más fuerte que existe contra las epidemias de este siglo.

