Nacional, de Mejía, obligado a ganar ante Universitarios

Nacional de Uruguay, donde milita el panameño Luis "Manotas" Mejía, se encuentra obligado a imponerse a Universitario de Deportes de Perú, en la quinta y penúltima jornada del Grupo B de la Copa Libertadores.

El partido entre Nacional y Universitario será el Gran Parque Central de Montevideo 5:00 p.m. (hora panameña).

Finalista de la Liga de Campeones de la UEFA con Valencia y con pasado en equipos como Inter de Milán, así como también mundialista con la selección de Egipto, el director técnico comenzará en la capital uruguaya una nueva era en Sudamérica luego de casi 30 años.



"El objetivo siempre debe ser el mayor, ganar todo (...) El esfuerzo va a ser el máximo para lograr lo máximo", dijo Cúper durante su presentación con los Cremas.



Su misión será llevar al equipo al liderato de la liga local, donde ocupa el cuarto lugar y está a once puntos del líder Alianza Lima, así como avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.



Allí se estrenará en el estadio Gran Parque Central ante Nacional en un duelo en el que estos conjuntos se jugarán muchas de sus posibilidades de poder avanzar a los octavos de final.



A falta de que cada equipo dispute dos encuentros, ambos cierran la clasificación con cuatro unidades, aunque los ahora dirigidos por Cúper tienen un mejor saldo de gol. Más arriba, Deportes Tolima y Coquimbo Unido tienen siete unidades cada uno.

El chileno Coquimbo Unido goleó este martes por 3-0 al colombiano Deportes Tolima, la noche este martes.



Nacional y Universitario tienen claro que cerrar con dos victorias será sinónimo de estar en los octavos, aunque también afrontarán sus partidos en condiciones diferentes: los uruguayos serán locales dos veces y los peruanos solo en la última jornada.



Tras encadenar dos victorias en sus dos últimos partidos de la Liga Uruguaya, Jorge Bava repetiría el equipo que venció a Cerro con goleada y remontó frente a Montevideo City.



De esta forma, Nacional saltaría al campo con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Baltasar Barcia, Agustín Dos Santos, Lucas Rodríguez, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.



Universitario ya arribó a Montevideo y comenzó a preparar el partido bajo las órdenes de su nuevo entrenador, que ante Nacional parará su primer once y seguramente tenga cambios respecto al que jugó los últimos encuentros.



De esta forma, uruguayos y peruanos saltarán al campo a partir de las 1.00 horas (22.00 GMT) bajo la conducción del árbitro argentino Darío Herrera.