Minsa alerta por ola de calor y pide corregir malas prácticas de mitigación térmica

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta ante el notable incremento de las temperaturas en el territorio nacional e instó a la ciudadanía a corregir prácticas comunes de mitigación térmica que, lejos de refrescar, representan un riesgo para la salud y pueden desencadenar golpes de calor potencialmente fatales.

El doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar del Minsa, desmitificó algunas conductas habituales de higiene. El especialista aclaró que, si bien las duchas frecuentes con agua del grifo son recomendables para enfriar el cuerpo, estas deben realizarse exclusivamente sin jabón. El uso repetitivo de este producto elimina la capa lipídica natural de la piel, lo que acelera la deshidratación cutánea.

Asimismo, las autoridades sanitarias prohibieron terminantemente la aplicación de alcohol o productos mentolados en el cuerpo de lactantes y niños de corta edad. Aunque estas sustancias simulan frescura, resecan la piel y generan un efecto de rebote que incrementa la retención de calor posteriormente. Para los menores, se recomendó únicamente el uso de paños limpios humedecidos con agua regular.

De acuerdo con el Minsa, el periodo de mayor intensidad solar y térmica se registra entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. Durante este rango horario, se ordenó suspender la actividad física intensa bajo el sol y se instó a la población a evitar la exposición directa al aire libre, priorizando la permanencia en espacios ventilados, con sombra o aire acondicionado.

Para quienes deban salir por extrema necesidad, el protocolo estricto exige la aplicación de bloqueador solar con factor superior a 30 (al menos media hora antes), utilizar ropa ligera de algodón en tonos claros o pasteles, evitar los colores oscuros o fuertes que retienen el calor corporal.

El doctor Rodríguez enfatizó que una hidratación inadecuada eleva drásticamente la sensación térmica. Al respecto, recomendó ingerir agua de forma constante incluso sin presentar sensación de sed o jugos naturales no procesados.

Por el contrario, el Minsa advirtió que se debe evitar por completo el consumo de bebidas azucaradas, gaseosas o alcohólicas, ya que provocan una mayor deshidratación. Bajo la misma premisa, se desaconsejó el uso de fluidos calientes (como té, café o chocolate) y comidas copiosas, debido a que elevan la temperatura interna del organismo.

Finalmente, las autoridades de salud recordaron que la exposición prolongada a altas temperaturas puede desencadenar cuadros de palpitaciones, mareos, desmayos, vértigos y calambres. En el caso de los bebés, los signos principales de alerta a los que deben estar atentos los padres son la irritabilidad, el llanto fácil y la aparición de dermatitis por calor o salpullido.